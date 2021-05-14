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Популярного российского телеведущего радио и телевидения Владимира Молчанова госпитализировали в Москве. По информации источника, артист страдает тяжелой болезнью.
Как уточняет СМИ, 70-летнему ведущему проведут операцию. Конкретные детали о предстоящем хирургическом вмешательстве отсутствуют, пишет телеканал РЕН ТВ. Известно, что журналисту предстоит пройти курс реабилитации.
Напомним, Владимир Молчанов длительное время работал на советском телевидении в программе "До и после полуночи". Многократно удостаивался премии "ТЭФИ" за творческие заслуги в своей профессии.
Позднее журналист сообщил РИА "Новости", что информация о госпитализации не соответствует действительности: мужчина решил пройти плановую реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.
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