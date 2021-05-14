Актриса невероятно рада дорогостоящему приобретению

Мария Горбань показала шикарный коттедж, который она приобрела вместе с мужем. Купленную недвижимость артистка назвала "домом мечты".

Накануне на личной инстаграм-странице Горбань опубликовала две фотографии на фоне загородного дома. Мария сообщила – ключи уже находятся у них с супругом. Звезда сериала "Кухня" добавила, что теперь можно приступать к ремонтным работам.

В глаза бросаются большие панорамные окна, а также просторный балкон на втором этаже. Отделка самого коттеджа выполнена в двух цветах – белом и коричневом.

Вокруг дома располагается большой участок. Актриса в скором времени займется его облагораживанием. Знаменитость мечтает сделать высокую живую изгородь, которая будет скрывать территорию от посторонних глаз.

"Ох и красоты мы напридумывали", – поделилась Горбань.

Она обратилась к многочисленным подписчикам с просьбой посоветовать специалистов ремонтного дела. Мария заявила, что любые рекомендации будут полезны для нее.

Пользователи Сети порадовались за телезвезду.

"Поздравляем вас!", "Это очень важное и крутое приобретение", "Супер", "Урааа! С новосельем", "Красивый домик", – отметили поклонники.

Один из подписчиков вспомнил про неудачную историю с ремонтом у Настасьи Самбурской. Он посоветовал Горбань обратиться к звезде "Универа", чтобы наверняка знать, каких мастеров ни в коем случае нельзя приглашать.

Напомним, Мария готовится стать матерью. Ребенка она подарит своему супругу Кириллу Зоткину. Также у артистки есть дочь Стефания от предыдущих отношений.

Ранее беременная Горбань станцевала топлес перед камерой и произвела фурор.