Актриса из "Возвращения Мутара" попала в хирургию

Актриса из "Возвращения Мутара" попала в хирургию
Оксана Сташенко. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала оказалась под капельницами из-за резких сильных болей в животе

Актриса из "Возвращения Мутара" Оксана Сташенко попала в больницу. Там ее поместили в хирургическое отделение.

Все началось с того, что у звезды сериала вдруг резко заболело в животе. Она терпела, сколько могла, но лучше не становилось.

Скорая увезла заслуженную артистку из Дома кино в Боткинскую больницу. Ей уже сделали шесть уколов, постоянно ставят капельницы.

Врачи пока не определились с диагнозом и лечение не назначили. При этом делают все для исключения панкреатитного шторма и язвенной перфорации.  

Актриса тронута их вниманием. Она по достоинству оценила "гениальных" докторов и заботу, которую проявляют о ней медсестры: "Как к родному человеку здесь относятся".

О своем теперешнем состоянии Оксана Сташенко не говорит. Только отметила, что находится в палате, где ей "сделали систему" и "ставят препараты". 

"У меня торчит катетер в вене... Есть и пить мне нельзя",

– рассказала кинозвезда корреспонденту Teleprogramma.pro.

Однако силы духа рыжеволосая знаменитость не потеряла. В заключение актриса призналась всем в любви и дала понять, что уверена в победе над болезнью.

На днях стало известно о смерти другой актрисы из сериала "Возвращение Мухтара". Людмила Мамыкина скончалась в 74 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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