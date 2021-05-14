Звезда сериала оказалась под капельницами из-за резких сильных болей в животе

Актриса из "Возвращения Мутара" Оксана Сташенко попала в больницу. Там ее поместили в хирургическое отделение.

Все началось с того, что у звезды сериала вдруг резко заболело в животе. Она терпела, сколько могла, но лучше не становилось.

Скорая увезла заслуженную артистку из Дома кино в Боткинскую больницу. Ей уже сделали шесть уколов, постоянно ставят капельницы.

Врачи пока не определились с диагнозом и лечение не назначили. При этом делают все для исключения панкреатитного шторма и язвенной перфорации.

Актриса тронута их вниманием. Она по достоинству оценила "гениальных" докторов и заботу, которую проявляют о ней медсестры: "Как к родному человеку здесь относятся".

О своем теперешнем состоянии Оксана Сташенко не говорит. Только отметила, что находится в палате, где ей "сделали систему" и "ставят препараты".

"У меня торчит катетер в вене... Есть и пить мне нельзя",

– рассказала кинозвезда корреспонденту Teleprogramma.pro.



Однако силы духа рыжеволосая знаменитость не потеряла. В заключение актриса призналась всем в любви и дала понять, что уверена в победе над болезнью.

На днях стало известно о смерти другой актрисы из сериала "Возвращение Мухтара". Людмила Мамыкина скончалась в 74 года.