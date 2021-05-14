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На счету Александра Мохова – два неудачных брака. После разрыва отношений с бывшими супругами актер оставался фактически ни с чем. Дошло до того, что к 50 лет он еле сводил концы с концами.
В 1985 году Мохов заключил брак с женщиной по имени Татьяна. Избранница родила звезде сериала "Две судьбы" сына Семена. Супруги прожили вместе около 18 лет. Но в какой-то момент Александр Анатольевич встретил молодую актрису Дарью Калмыкову, в которую влюбился по уши. Тогда актер принял решение развестись с женой. Он поступил благородно, оставив все имущество Татьяне.
В 2003 году артист женился на Калмыковой. Спустя некоторое время на свет появился их общий сын Макар. Через 12 лет брака актеры подали на развод. Уходя, Александр Анатольевич не обделил Дарью и наследника.
В какой-то момент Мохов понял, что, отдавая все женам, он фактически остался "гол как сокол", передает издание Infox.
"Как-то поймал себя на мысли, что в пятьдесят лет фактически стал бомжом", – разоткровенничался артист.
Александру Анатольевичу приходилось ютиться в съемной квартире, которая больше походила на камеру хранения. Мохову стало страшно, ведь если с ним что-то произойдет, никто не придет на помощь.
К счастью, в жизни актера наступила светлая полоса. Он повстречался с актрисой Ириной Огородник. В итоге Мохов женился в третий раз. В 2016 году у него родился сын Матвей.
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