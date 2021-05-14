Неудачные браки и бедственное положение: как сложилась судьба актера Мохова

Неудачные браки и бедственное положение: как сложилась судьба актера Мохова
Александр Мохов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер не задумывался о своем будущем, отдавая все женам

На счету Александра Мохова – два неудачных брака. После разрыва отношений с бывшими супругами актер оставался фактически ни с чем. Дошло до того, что к 50 лет он еле сводил концы с концами.

В 1985 году Мохов заключил брак с женщиной по имени Татьяна. Избранница родила звезде сериала "Две судьбы" сына Семена. Супруги прожили вместе около 18 лет. Но в какой-то момент Александр Анатольевич встретил молодую актрису Дарью Калмыкову, в которую влюбился по уши. Тогда актер принял решение развестись с женой. Он поступил благородно, оставив все имущество Татьяне.

В 2003 году артист женился на Калмыковой. Спустя некоторое время на свет появился их общий сын Макар. Через 12 лет брака актеры подали на развод. Уходя, Александр Анатольевич не обделил Дарью и наследника. 

В какой-то момент Мохов понял, что, отдавая все женам, он фактически остался "гол как сокол", передает издание Infox.

"Как-то поймал себя на мысли, что в пятьдесят лет фактически стал бомжом", – разоткровенничался артист.

Александру Анатольевичу приходилось ютиться в съемной квартире, которая больше походила на камеру хранения. Мохову стало страшно, ведь если с ним что-то произойдет, никто не придет на помощь.

К счастью, в жизни актера наступила светлая полоса. Он повстречался с актрисой Ириной Огородник. В итоге Мохов женился в третий раз. В 2016 году у него родился сын Матвей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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