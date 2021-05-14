Некоторые знаменитости убеждены, что годы любви не помеха

Союзы, в которых возлюбленных разделяет серьезная разница в возрасте, давно никого не удивляют. Однако обычно речь идет о молодой девушке и избраннике, который годится ей в отцы или даже дедушки. Обратные союзы, когда молодой парень связывает себя любовными узами с пожилой девой, до сих пор вызывают неподдельный интерес и некоторое недоумение у российских обывателей.



Надежда Бабкина

Сначала в союз звезды отечественной эстрады и молодого певца Евгения Гора никто не верил. Действительно, разница в 30 лет, да еще не в пользу женщины редко становится залогом крепкой семьи. Однако артисты вместе уже больше 18 лет и не обращают внимания на сплетни ненавистников.

Нонна Гришаева

Про таких как Нонна Гришаева говорят: жизнь удалась. Красавица-артистка успевает во всех сферах. Она много снимается в кино и выступает на театральных подмостках. Гришаева – желанный гость в российских городах, поэтому звезда часто ездит на гастроли. При этом и дома у знаменитости царит гармония. Актриса давно счастлива с коллегой по профессии Александром Нестеровым, который младше кинодивы на 12 лет.

Яна Поплавская

В жизни артистке пришлось столкнуться со страшным предательством. Четверть века она прожила с Сергеем Гинзбургом, однако бесконечные измены супруга в конце концов привели к разводу. Спустя некоторое время, Поплавской удалось найти утешение в руках молодого мужчины. Разница в 12 лет не смутила влюбленных. Сейчас Яна счастлива в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым.

Лера Кудрявцева

Кудрявцева считается одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Сейчас Лере 49 лет, но выглядит она получше многих молодых девушек. Возможно, цветущий вид артистки поддерживает молодой супруг. Возлюбленному телеведущей, хоккеисту Игорю Макарову всего 32 года. В 2018-м году в неравном семействе появилась дочка Маша.

Яна Рудковская

Известная бизнесвуман и продюсер Яна Рудковская старше своего супруга, именитого фигуриста Евгения Плющенко на семь лет. Однако существенная разница в возрасте нисколько не мешает влюбленным. Пара выглядит очень гармонично и воспитывает двоих общих детей.