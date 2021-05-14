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Композиция "Золотые купола" известна практически всем жителям России.
Душевное пение Михаила Круга навсегда осталось в памяти его почитателей. Судьба
распорядилась так, что артист рано ушел из жизни. Однако его творчество до сих
пор живет. Недавно сын шансонье Александр вместе с певицей Викой Цыгановой
решили подарить знаменитому хиту новое звучание.
Поэт Вадим Цыганов рассказывал, что выдающаяся композиция была написана всего за 15 минут, а после на долгие годы покорила сердца россиян. Песня стала последней в альбоме покойного шансонье.
Поэт вспоминает, что первоначально композиция задумывалась, как дуэт Цыгановой и Круга, пишет "Экспресс газета". Однако в какой-то момент Виктория отказалась от участия в записи, а позже знаменитый артист спел эту песню с Михаилом Гулько. Спустя некоторое время Круг погиб.
Недавно Цыгановы поняли, что "Золотые купола" должны зазвучать по-новому. Тогда был записан дуэт наследника шансонье Александра вместе с Викторией. Тем более, что многие почитатели певца упрекали Викторию, которая является крестной матерью Александра, в том, что она уделяет ему слишком мало внимания. Артистам показалось, что такая работа станет достойной данью памяти знаменитому певцу.
К слову, недавно стало известно, что Александр Круг захотел стать рэпером. При этом вдову шансонье такие устремление наследника не порадовали.
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