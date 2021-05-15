Телеведущая не оставила без внимания слова бывшего гражданского мужа

Не так давно Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что его бывшим возлюбленным будет непросто найти мужчину, который был бы лучше, чем он. В качестве примера он привел Юлию Барановскую, которая спустя много лет после расставания так и не смогла выйти замуж. Ведущая шоу "Мужское/Женское" молчать не стала.

Многодетная мама решила пообщаться с подписчиками, которые и спросили ее о том, что она думает о высказывании бывшего мужа. Оказалось, что у Барановской рассуждения футболиста вызвали недоумение.

Ответила Юлия весьма резко, намекнув, что Аршавин ничего не знает о ее личной жизни.

"Следит за мной? Или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и его фантазия, что я одинока?"

– отрезала телеведущая, тем самым поставив точку в назревавшем конфликте.

Кстати, прошелся Аршавин не только по Барановской. Досталось и Алисе Казьминой, на которой футболист женился после развода с телеведущей. В интервью же он заявил, что девушке будет очень непросто вновь встретить любовь, намекнув, что это может быть связано с ее болезнью.

К слову, ранее стало известно, что дочка футболиста от Казьминой может остаться без крыши над головой. Аршавин отказывается прописывать наследницу в квартире.