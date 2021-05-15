"Первая пошла": Охлобыстин поделился трогательными видео со свадьбы дочери

"Первая пошла": Охлобыстин поделился трогательными видео со свадьбы дочери
Иван Охлобыстин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер старался запечатлеть самые важные моменты торжества

Не так давно в одном из интервью Иван Охлобыстин поделился радостной новостью – в скором времени его дочь Анфиса должна была выйти замуж. Наконец этот важный день в жизни наследницы актера наступил. 

На своей странице в "Инстаграм" звезда "Интернов" решил поделиться самыми важными и трогательными моментами. Для начала он опубликовал видео, на котором его дочь в белом платье спускается по лестнице, звонко смеется и бежит в объятия жениха. 

"Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму", 

– коротко подписал ролик артист. 

После Охлобыстин решил поделиться фотографиями из ЗАГСа. На снимках молодожены расписываются и обмениваются кольцами. 

Затем новоиспеченные супруги отправили в церковь и обвенчались. Растрогавшийся актер назвал дочь и ее избранника "царственными детками". 

После молодожены и приглашенные гости отправились в ресторан. Актер решил поделиться видео, которое не оставило равнодушными его поклонников. На нем Охлобыстин танцует с дочерью. В конце он откидывает девушку назад, а гости начинают громко аплодировать и смеяться.

Завершился праздник традиционным бросанием букета невесты. Цветы поймала другая дочка актера – Евдокия. Подписчики звезды тут же начали шутить, что вторая свадьба не за горами.

В комментариях к публикациям друзья, коллеги и поклонники поздравляли Охлобыстина со столь важным событием. "Поздравляю о.Иоанн! Первая пошла", "Как трогательно!Поздравляю вас от души! Пусть дочь и зять будут счастливы много-много лет!", "Дай Бог им счастья на долгие, долгие годы!" – написали под видео и фото. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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