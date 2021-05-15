Александра Куцевол забрала даже ставни из красного дерева

В скандале между бывшей возлюбленной Олега Яковлева и законными наследниками экс-солиста "Иванушек International" наконец поставлена точка. Александра Куцевол, которая достаточно долгое время боролась за квартиру артиста, наконец съехала. Однако девушка не забыла забрать оттуда все ценные вещи. Даже те, которые ей не принадлежали.

В СМИ распространились фотографии пустой квартиры покойного Яковлева. Оказалось, что бывшая девушка певца решила забрать с собой едва ли не все вещи, в том числе предметы искусства и даже ставни из красного дерева.

Также Александра прихватила с собой одежду артиста. Она не раз признавалась, что любит ходить в нарядах своего покойного возлюбленного и никак не может расстаться с его толстовками. Скорее всего, именно поэтому она забрала их с собой при переезде, пишет StarHit. В одной из комнат, кстати, Куцевол забыла розовую фигурку в виде сердца, однако все остальные помещения оказались едва ли не полностью пустыми.

Напомним, что девушка должна была съехать с квартиры в центре столицы уже давно. Однако постоянно происходили события, которые препятствовали этому. Например, в марте этого года Александра попала в психиатрическую лечебницу.

Актер Алексей Шаранин и один из наследников 200-миллионного наследства тут же обвинили девушку в том, что она старается всевозможными способами оттянуть момент переезда.