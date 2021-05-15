"Явно спланированная акция": Лоза раскрыл подробности иска к Первому каналу

"Явно спланированная акция": Лоза раскрыл подробности иска к Первому каналу
Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Композитора оскорбили обсуждения членов жюри

Еще осенью прошлого года Юрий Лоза, который услышал в эфире "Голоса" свою песню "Плот", решил подать иск к Первому каналу. Как оказалось, автор песни передал это дело юристам, оформив доверенность. Правозащитники же пошли в суд, требуя заблокировать доступ к выпуску шоу.  

Сам же Лоза признается, что в юридических тяжбах не силен, поэтому просто решил довериться проверенным юристам. В эфире радиостанции "Говорит Москва" певец заявил, что не знает почти никаких подробностей о юридических моментах иска, в том числе и о сумме, которую будут требовать его защитники. Как оказалось, новости о судебных разбирательствах стали для звезды сюрпризом. 

"Через полгода впервые слышу, что кто-то куда-то подал что-то. Я же сам не подаю иски, не хожу ни на какие заседания", 

– объяснился артист. 

Композитор считает, что телеканал намеренно спланировал против него акцию. Лозу оскорбило, что в эфире обсуждали его персону, а не саму песню или девушку, которая ее исполнила. 

"Это явно спланированная акция против меня, потому что все говорили исключительно об авторе этой песни", 

– не унимался композитор.

Лоза, кстати, успел даже пообщаться с представителями участницы "Голоса". По их словам, Первый канал действительно намеренно выбрал "Плот". Узнав об этом, композитор просто передал дело профессионалам и "умыл руки". 

Ранее Лоза прошелся по тяжелобольному Алибасову. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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