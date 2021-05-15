Умер заслуженный артист России

Умер заслуженный артист России
Фото: imagebroker/Matthias Hauser/imagebroker.net/www.globallookpress.com
Музыканта на стало на 80-м году жизни

Санкт-Петербург потерял звезду отечественной музыки – не стало знаменитого пианиста Марка Бека. Трагическую новость сообщил Санкт-Петербургский драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором заслуженный артист России руководил музыкальной частью.

Коллеги не стали раскрывать причину смерти пианиста-виртуоза. Место прощания и похорон станет известно позже.

Бек прославился благодаря участию в трио со своими родителями, которые также носили гордое звание заслуженных артистов России. Семя выступала с эстрадными программами с 1965 по 1985 год. 

Бек был дипломантом многих престижных конкурсов, в том числе Всесоюзного конкурса артистов эстрады 1970 года. С театре он работал с 2019 года.

Его работами могли насладиться зрители спектаклей "В осколках собственного счастья", "Если бы знать…", "Я вернулся в мой город…". Коллеги Бека отмечают, что он виртуозно импровизировал, сочетая разные эпохи и стили. 

Полина ИВАНОВА

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