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Санкт-Петербург потерял звезду отечественной музыки – не стало знаменитого пианиста Марка Бека. Трагическую новость сообщил Санкт-Петербургский драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором заслуженный артист России руководил музыкальной частью.
Коллеги не стали раскрывать причину смерти пианиста-виртуоза. Место прощания и похорон станет известно позже.
Бек прославился благодаря участию в трио со своими родителями, которые также носили гордое звание заслуженных артистов России. Семя выступала с эстрадными программами с 1965 по 1985 год.
Бек был дипломантом многих престижных конкурсов, в том числе Всесоюзного конкурса артистов эстрады 1970 года. С театре он работал с 2019 года.
Его работами могли насладиться зрители спектаклей "В осколках собственного счастья", "Если бы знать…", "Я вернулся в мой город…". Коллеги Бека отмечают, что он виртуозно импровизировал, сочетая разные эпохи и стили.
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