На снимке можно заметить пресс звезды сериала "Полярный"

Екатерина Шпица сейчас отдыхает на Сейшелах со своей семьей. Актриса не забывает радовать своих поклонников в "Инстаграм" свежими кадрами. Среди новых публикаций звезды оказался и снимок в бикини.

Для похода на белоснежный пляж Шпица выбрала черный раздельный купальник, бежевую накидку и шляпу. На фото звезда изящно вытянула ногу в сторону, смотря вдаль океана. Артистка продемонстрировала поклонникам подкаченный плоский живот и подтянутые длинные ноги, позируя на фоне пальм.

Некоторые поклонники удивились тому, что актриса опубликовала столь смелый кадр. Впрочем, это удивило Шпицу, которая отметила, что ничего откровенного в фото в купальнике нет.

"Какая вы красивая", "Вы самая очаровательная российская актриса", "Шикарно", – восхитились стройностью Шпицы ее поклонники.

Знаменитость не первый раз поражает фанатов своей отличной физической формой и чувственными кадрами в купальниках.

Любит Шпица и сексуальные наряды, в которых часто выходит в свет. Так, на ММКФ с актрисой даже случился конфуз – из-за ветра, поднявшего юбку платья, собравшиеся узнали, что она пришла без нижнего белья.