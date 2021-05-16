Артистка узнала о существовании сестер и брата

Жизнь любимицы советского и российского зрителя Раисы Рязановой можно разделить на до и после. Недавняя трагедия выбила знаменитую артистку из колеи. Год назад скоропостижно скончался 51-летний сын знаменитости. Однако судьба решила сжалиться над именитой актрисой – на днях внезапно нашлись ее сестры и брат.



События, которые вдохнули новую жизнь в до сих пор переживающую потерю единственного сына актрису, разворачивались в рамках телешоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Организаторы передачи ответственно подошли к подготовке выпуска с именитой актрисой и тщательно прошерстили все ее прошлое.

В итоге оказалось, что у отца Рязановой есть еще дети. Две из наследниц родителя актрисы приехали на проект. О своем родстве со звездой легендарного советского фильма "Москва слезам не верит" заявили Татьяна Улыбышева и женщина по имени Людмила. Кроме того, в Мичуринске Рязанову ждет предполагаемый брат Александр и еще одна сестра Зоя.

Стоит отметить, что обретение нового семейства не осталось на уровне слов и заверений. Создатели шоу со всей ответственностью отнеслись к вопросу и пригласили на передачу эксперта по ДНК Дарью Попову. В итоге специалист подтвердила, что Татьяна с 99,9% вероятностью является родственницей Раисы.

Актриса была очень растрогана такими новостями и призналась, что ей потребуется немало времени, чтобы прочувствовать нежданно свалившееся на ее голову счастье.

При этом на той же передаче звезда не смогла сдержать горестных слез. Актриса призналась, что никак не может смириться со смертью сына.