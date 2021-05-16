Барановская отреагировала на слухи об увольнении с Первого канала

Барановская отреагировала на слухи об увольнении с Первого канала
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Поклонников встревожила информация, что ведущую убрали из передачи "Мужское – женское"

Юлия Барановская пообщалась с пользователями в сторис Инстаграм. Телеведущую засыпали вопросами. Многих поклонников звезды интересовала ее работа и, конечно, личная жизнь.

Так, один из подписчиков поинтересовался, правда ли, что Барановскую и Гордона убрали из передачи "Мужское – женское". Юлия эти слухи опровергла.

"Это все ложь и сплетни!!! Мы работаем с Сашей в обычном режиме",

– написала она, добавив, что передачи по-прежнему выходят на Первом канале каждый будний день.

Скриншотwww.instagram.com/baranovskaya_tv

Задали Барановской вопрос и о романе с ведущим "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым. Сплетни о личной жизни звезды, которая предпочитает сейчас ее не афишировать, распространяются с завидной регулярностью. Юлия призналась, что в прекрасных отношениях с коллегой. Однако никакой романтической связи между ними нет.

Ранее Барановская ответила на выпад Аршавина о ее личной жизни.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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