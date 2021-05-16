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Геннадий
Онищенко раскритиковал ведущую "Жить здорово" Елену Малышеву за заявление о
том, что маски не спасают от распространения коронавируса.
Бывший санитарный врач РФ назвал такие слова неосторожными для медика.
"Маски обеспечивают безопасность (…) Елена Малышева дезинформирует людей", – заявил Онищенко в беседе с URA.RU.
О масках телеведущая высказалась ранее в своем Инстаграм. На одном из публичных мероприятий Малышева была без маски. На вопросы подписчиков, почему она пренебрегла средствами защиты, звезда ТВ ответила, что маски не защищают от распространения ковида.
Ранее Малышеву раскритиковала блокадница. Телеведущая провела параллель между диетой и питанием жителей Ленинграда во время войны. Жительница Северной столицы нашла эти слова оскорбительными.
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