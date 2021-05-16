Приколы советского времени не теряют своей актуальности

Андрей Норкин завоевал расположение российской аудитории своим искрометным чувством юмора. Телеведущий не только не боится обсуждать самые острые политические темы, но и всегда готов проиллюстрировать происходящее на международной арене едкой анекдотической байкой.



На этот раз в эфире шоу "Место встречи" знаменитый журналист решил припомнить юмористическую зарисовку, придуманную еще в ХХ веке. Шутка уже тогда была принята на ура и даже включена в научные труды по политическому юмору в Советском Союзе.

Анекдот повествует о Ялтинской конференции, которая собрала трех главных мировых лидеров того времени: главу СССР Иосифа Сталина, американского президента Франклина Рузвельта и британского лидера Уинстона Черчилля.

Первые лица международной арены вели диалог о послевоенном устройстве мира и обсуждали судьбоносные для всего мирового пространства вопросы. Внезапно в помещение залетел шмель. Насекомое покружило по залу, потом подлетело к Черчиллю, присело на британского премьер-министра и ужалило его прямо в шею.

После этого шмель сделал еще несколько оборотов по помещению и подлетел к Рузвельту с той же целью – попробовать на вкус лидера американцев. Затем насекомое снова покружило по комнате и благополучно улетело восвояси. Повисла неловкая пауза.

Усмехнувшись, Черчилль обратился к Сталину:

"Иосиф Виссарионович, объясните, чем мы провинились перед вашим крымским насекомым?"

Сталин обвел своих партнеров мудрым взглядом:

"Вряд ли вы чем-то провинились, господин Черчилль. Просто от вас с господином Рузвельтом так пахнет липой…"

Ранее Андрей Норкин привел в восторг зрителей, рассказав злободневную шутку про российского лидера Владимира Путина и холодильник.