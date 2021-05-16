Девочка решила пойти по стопам матери

Знаменитая российская певица Юлия Началова ушла из жизни два года назад. Помимо богатого музыкального наследства, артистка оставила после себя любимую дочь Веру. Девочка унаследовала таланты звездной матери и тоже начала выступать на сцене.



Вера появилась в союзе Началовой с футболистом Евгением Алдониным. После смерти артистки воспитание ребенка взяли на себя родители Юлии. Однако Вера часто гостит у своего отца и его новой семьи. В воскресенье именитая наследница выложила на своей странице в социальной сети кадры с ее выступлением на празднике, посвященном 25-летию Международной общеобразовательной школы "Интеграция ХХI век".

Дочка Началовой исполнила джазовую композицию на английском языке. Подписчики Веры и фанаты покойной певицы пришли в восторг от выступления 14-летней девушки.

"Ух ты. Красиво. Голос – супер", "Какое счастье, что есть продолжение Юленьки", "Верочка, какая ты красивая, талантливая девочка. Счастья, здоровья, успехов во всем!", "Очень здорово!", "Красавица", – делятся впечатлениями растроганные пользователи Сети.

К слову, недавно стало известно, что на могиле ушедшей в мир иной артистки массово проводят магические ритуалы. Фанаты верят, что так можно стать более обаятельным человеком.