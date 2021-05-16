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Знаменитая российская певица Юлия Началова ушла из жизни два года назад.
Помимо богатого музыкального наследства, артистка оставила после себя любимую
дочь Веру. Девочка унаследовала таланты звездной матери и тоже начала выступать
на сцене.
Вера появилась в союзе Началовой с футболистом Евгением Алдониным. После смерти артистки воспитание ребенка взяли на себя родители Юлии. Однако Вера часто гостит у своего отца и его новой семьи. В воскресенье именитая наследница выложила на своей странице в социальной сети кадры с ее выступлением на празднике, посвященном 25-летию Международной общеобразовательной школы "Интеграция ХХI век".
Дочка Началовой исполнила джазовую композицию на английском языке. Подписчики Веры и фанаты покойной певицы пришли в восторг от выступления 14-летней девушки.
"Ух ты. Красиво. Голос – супер", "Какое счастье, что есть продолжение Юленьки", "Верочка, какая ты красивая, талантливая девочка. Счастья, здоровья, успехов во всем!", "Очень здорово!", "Красавица", – делятся впечатлениями растроганные пользователи Сети.
К слову, недавно стало известно, что на могиле ушедшей в мир иной артистки массово проводят магические ритуалы. Фанаты верят, что так можно стать более обаятельным человеком.
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