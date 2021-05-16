Почему Ковальчук скрывает дочь: откровенное интервью

Почему Ковальчук скрывает дочь: откровенное интервью
Юлия Ковальчук. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица до сих пор не показывает ребенка публике

Знаменитая исполнительница Юлия Ковальчук сразу после рождения дочери решила как можно дольше скрывать ребенка от вездесущих фанатов и журналистов. Девочка появилась на свет три года назад, однако в интернете до сих пор нет ни одной фотографии с ее личиком.

Малышка с красивым именем Амелия стала плодом любви бывшей солистки популярной музыкальной группы "Блестящие" и певца Алексея Чумакова. Фанаты артистов мечтают полюбоваться на ребенка, однако звездные родители лишили поклонников такой радости.

В откровенном интервью на шоу "Откройте, Давид" знаменитость наконец объяснила, что послужило причиной такой строгой секретности вокруг маленького ребенка. Как передает канал "Москва-24", все дело в том, что Ковальчук хочет как можно дольше сохранить детство малышки.

Юлия призналась, что не терпит разговоров по поводу звездных наследников. Сплетники любят обсудить, на кого больше похож ребенок и какое будущее ждет отпрыска артистов. Ковальчук вовсе не желает, чтобы такая участь постигла и ее наследницу.

Знаменитая певица хочет, чтобы у Амелии было нормальное детство. Именно поэтому она постарается оградить ее "от клоаки под названием социальные сети". Артистка понимает, что рано или поздно девочка все равно познает мир интернет-пространства, однако задача родителей – максимально отсрочить это событие.

К слову, сама Ковальчук большая любительница эпатировать пользователей Сети. Ранее ее раскритиковали за откровенную фотографию.

Ольга ФЕДОРОВА

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