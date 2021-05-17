Телеведущий с теплотой вспоминает о своей бывшей избраннице

Борис Корчевников, который по праву считается одним из главных холостяков страны, всегда старается избегать вопросов о своей личной жизни. О романах телеведущего известно немного, однако о своих отношениях с Анной-Сесиль Свердловой он до сих пор вспоминает с особым трепетом.

Пара была вместе на протяжении 8 лет. При этом многие поговаривали, что Корчевников и Свердлова тайно поженились. Но в 2017 году Борис и Анна расстались, сумев при этом сохранить хорошие отношения.

В беседе с Tele.ru ведущий шоу "Судьба человека" решил раскрыть подробности знакомства с Анной-Сесиль. Встреча произошла в храме. Тогда Корчевников только начинал туда ходить. И знакомство с экс-возлюбленной сыграло в этом важную роль.

"Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви – это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому",

– отмечает телеведущий.

Сейчас сердце Корчевникова свободно, потому что пока он не смог найти ту самую девушку, с которой хотел бы провести всю свою жизнь. Возможно, личной жизни телеведущего мешает работа, которой он посвящает практически все время.

Но при этом звезда "Кадетства" осознает, что когда работа занимает первое место в жизни, другие сферы начинают рушиться. "Так что она, конечно, на первом месте, но на первом после Бога", – подытожил Корчевников.

Ранее Корчевников приударил за дочкой Геннадия Сайфулина, завалив ее комплиментами.



