"Посадил меня на колени": экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о непристойном поведении Меладзе

"Посадил меня на колени": экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о непристойном поведении Меладзе
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Действия продюсера вынудили девушку покинуть группу

Не так давно в отечественном шоу-бизнесе разгорелся скандал, обсуждения которого не утихают до сих пор. Ани Лорак решила откровенно рассказать о домогательствах Константина Меладзе. Вслед за украинской певицей заявление решила сделать экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник. 

Артистка стала гостьей нового выпуска шоу "Звезды сошлись". Девушка рассказала, что непристойные предложения получала не только Ани Лорак. В "ВИА Гру" она попала, когда ей было 23 года. Изначально предложение она получила от Валерия Меладзе. После брат артиста встретил девушку в аэропорту, затем отвез в отель и попросил примерить концертный костюм. После этого артисты поехали в студию звукозаписи. 

В группу Найник все-таки взяли, но пробыла она там относительно недолго. Певица решила вспомнить о случае, который заставил ее серьезно напрячься. 

Все началось с того, что на прощание продюсер обнял ее не по-отечески. После этого между ними завязалась переписка, но звезда не придала ей особого значения, подумав, что продюсер постоянно поддерживает связь и с другими участницами группы.

Но в один день Меладзе вызвал девушку, чтобы обсудить рабочие вопросы. У Меладзе были некоторые вопросы к Найник, например, ему не очень нравилось, как она танцует. 

"Я – как кролик на удава – смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени. И начал меня хватать за нижнюю часть бедра", 

– вспомнила певица. 

Тогда она растерялась, поэтому не знала, как вести себя. Она мягко отстранилась, испытав при этом множество неприятных эмоций.  

Спустя полгода Найник решила уйти и группы. Следом "ВИА Гру" покинула Алена Винницкая, которая, как считает ее коллега, тоже могла подвергнуться домогательствам со стороны продюсера.

Ранее эксперт по лжи оценила слова Ани Лорак о намеках Меладзе на интимные отношения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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