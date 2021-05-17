СМИ: врачи спасают солиста Мариинки после загадочного падения с электросамоката

СМИ: врачи спасают солиста Мариинки после загадочного падения с электросамоката
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист попал в больницу с тяжелейшей травмой и подключен к ИВЛ

Артист Мариинского театра Давид Залеев находится в медикаментозной коме. Это случилось после его падения с электросамоката.

Сведений о том, когда все произошло и что послужило причиной, нет. Известно, что 31-летний солист балета получил тяжелейшую травму головы и был доставлен в больницу.

Врачи прооперировали танцовщика. Ему проведена трепанация черепа, убрана гематома. Артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Молодой мужчина упал с электросамоката, может, был сбит кем-то. Солист Мариинки не пришел на спектакль, коллеги стали разыскивать его и нашли в клинике, сообщил источник изданию "Росбалт". И добавил:

"Прогнозы не очень хорошие".

Родственники и близкие артиста обратились с просьбой к возможным очевидцам произошедшего с просьбой рассказать, что им известно. 

Заслуженный артист Северной Осетии Давид Залеев восемь лет входит в состав труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Он является лауреатом Международных конкурсов – артистов балета и хореографов в Москве, Юрия Григоровича "Молодой балет мира" и других, отмечает телеканал "360".

Полина ДОРОЖКИНА

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