Знакомые артиста гадают, куда могла исчезнуть столь большая сумма

В апреле этого года не стало Леонида Борткевича. После себя артист оставил не только множество песен, но и четырех наследников. Но, как оказалось, у певца, который был трижды женат, есть внебрачная дочь, которая тоже может претендовать на его наследство. Подруга вокалиста "Песняров" Антонина Саврасова-Абрамова, которая видела его незадолго до смерти, решила рассказать о тайнах звезды.

Например, до сих пор неясно, куда пропали деньги, которые Борткевич получил от продажи загородного дома. Незадолго до своей смерти "песняр" продал дом за миллион долларов, а затем купил квартиру в Минске, заплатив за нее около 100 тысяч долларов.

"Сделку по продаже жилья осуществляла Татьяна. Куда делись остальные деньги? Неужели потратил?"

– недоумевает подруга знаменитости, которая подозревает, что средства – 900 тыс долларов – могла забрать бывшая жена Борткевича.

Саврасова-Абрамова также рассказала StarHit о внебрачной дочери Борткевича. Оказалось, что мама девочки хотела рассказать о наследнице артиста СМИ. Но после отказалась это делать. Не исключено, что женщину просто запугали, потому что близкие "песняра" боятся, что неожиданно возникшая дочь тоже начнет претендовать на наследство своего отца.

Ранее подруга Борткевича рассказала о его последних днях. По словам женщины, артист едва ли мог передвигаться самостоятельно и исхудал "до скелета".