У наследницы балерины тяжелые отношения с родителями

Расставание Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина состоялось вскоре после рождения дочери Ариадны. Изначально родители старались поддерживать хорошие отношения, чтобы не навредить психике девочки. Сейчас наследница балерины живет вместе с отцом. И со стороны кажется, что все отлично. Но звезда уверяет, что это не так.

В своей "Исповеди" для Premier Волочкова призналась, что у Ариадны плохие отношения не только с ней, но и с отцом. Балерина решилась поведать публике о страшной изнанке идеальной картинки.

По словам Анастасии, ее дочь "живет со своим отцом в аду", но при этом запрещает ей хоть как-то говорить об этом.

"Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну",

– заявила Волочкова.

Кстати, балерина уверена, что она прекрасно справилась с ролью матери и исполнила все необходимые обязательства перед своей наследницей. Однако мама и дочка уже достаточно долгое время не общаются.

Причиной конфликта стало то, что Волочкова рассказала, что Вдовин украл у нее несколько миллионов долларов 12 лет назад. После этого для Ариадны она стала врагом номер один, ее номер был заблокирован. Иногда балерине очень сложно справиться с эмоциями и, по ее словам, хочется просто "разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости".

Ранее Волочкова предрекла скорый развод Собчак и Богомолова.