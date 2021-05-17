"Живет со своим отцом в аду": Волочкова боится за безопасность своей дочери

"Живет со своим отцом в аду": Волочкова боится за безопасность своей дочери
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
У наследницы балерины тяжелые отношения с родителями

Расставание Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина состоялось вскоре после рождения дочери Ариадны. Изначально родители старались поддерживать хорошие отношения, чтобы не навредить психике девочки. Сейчас наследница балерины живет вместе с отцом. И со стороны кажется, что все отлично. Но звезда уверяет, что это не так. 

В своей "Исповеди" для Premier Волочкова призналась, что у Ариадны плохие отношения не только с ней, но и с отцом. Балерина решилась поведать публике о страшной изнанке идеальной картинки. 

По словам Анастасии, ее дочь "живет со своим отцом в аду", но при этом запрещает ей хоть как-то говорить об этом. 

"Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну", 

– заявила Волочкова. 

Кстати, балерина уверена, что она прекрасно справилась с ролью матери и исполнила все необходимые обязательства перед своей наследницей. Однако мама и дочка уже достаточно долгое время не общаются. 

Причиной конфликта стало то, что Волочкова рассказала, что Вдовин украл у нее несколько миллионов долларов 12 лет назад. После этого для Ариадны она стала врагом номер один, ее номер был заблокирован. Иногда балерине очень сложно справиться с эмоциями и, по ее словам, хочется просто "разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости". 

Ранее Волочкова предрекла скорый развод Собчак и Богомолова.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость229482
Пожаловаться Ответить
бред сивой ко****
1
новости партнеров
По теме

В Чехии не могут договориться по обвинениям против России из-за взрыва во Врбетице

Президент и премьер страны вновь спорят о причинах инциндента

Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии

Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей