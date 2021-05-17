Евгений Алдонин вышел в свет вместе с наследницей

Поклонники Юлии Началовой внимательно следят за жизнью дочери певицы. Сейчас Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой, которые занимаются ее воспитанием и образованием. Но отец девочки, футболист Евгений Алдонин, тоже уделяет своей наследнице много внимания.

В этот раз бывший муж Началовой, его супруга и Вера отправились в Театр Наций, чтобы посмотреть кукольный спектакль "Хаджа Насреддин". Семья не забыла сделать несколько памятных снимков, которые футболист опубликовал в своих социальных сетях.

На первом снимке запечатлена вся семья, а на второй – только Вера и Евгений. Для выхода в свет футболист выбрал светлую рубашку в клетку и пиджак, а его дочь остановила выбор на костюме и кружевном боди.

В комментариях многие отметили, что отец и дочь очень похожи. Другие же решили, что с годами Вера становится копией своей мамы.

"Папа с большой буквы мужчина", "Вера становится похожа на Юлю", "Верочка, прелестница... Повзрослела и очень похожа на своих родителей!", "Вера красотка, какая прям уже взрослая", "Какая красивая супруга и доченька! Вы достойный, порядочный мужчина, счастья вам", "Вера копия папа", "Какой же вы, Евгений, замечательный отец",

– написали под публикацией спортсмена.

Ранее в Сети появилось видео, на котором дочь Началовой исполняет джазовую композицию на английском языке. Поклонники певицы тут же отметили, что Вера унаследовала талант матери.