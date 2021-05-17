Поклонники телеведущей не оценили ее новый снимок

Юлия Барановская часто появляется на глянцевых обложках. Как правило, фотографии ведущей шоу "Мужское/Женское" собирают тысячи лайков и множество хвалебных комментариев. Однако последнее фото знаменитости вызвало очень неоднозначную реакцию.

На снимке Юлия запечатлена в черном платье, которое красиво подчеркнуло ее декольте, в качестве аксессуаров она выбрала несколько золотых цепочек. Образ дополнил яркий макияж и мокрые волосы.

В комментариях многие пользователи отметили, что это, мягко говоря, не самое удачное фото телеведущей, а другие и вовсе не узнали в девушке на фото Барановскую.

"А что с губами?", "Ужасно изуродовали Юлю","Мне кажется немного естественности не помешало бы, все-таки волосы мокрые, слишком много макияжа", "Почему выбрали это фото? Что происходит?", "Это точно вы?", "Юля очень милая обычно на фото... Но не могу удержаться. Джокер, ты ли это?"

– недоумевали подписчики звезды.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Юлии. Некоторые пользователи похвалили Барановскую за то, что она не боится экспериментировать и примерять новые образы.

Накануне Барановская отреагировала на слухи об увольнении с Первого канала. Телеведущая наконец рассказала поклонникам, действительно ли они с Гордоном покинули "Мужское/Женское".