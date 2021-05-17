"Можно гордиться": сын удивил Пугачеву новым талантом - видео

"Можно гордиться": сын удивил Пугачеву новым талантом - видео
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Наследник подготовил для певицы неожиданный подарок

Звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжает радовать многомиллионную армию фанатов трогательными видеороликами. На этот раз юморист выложил запись, на которой маленький Гарри презентует матери сделанное по его рецепту угощение.

Ролик появился на странице шоумена утром в понедельник. Артист поспешил объяснить публике, почему малыш не в школе. Оказалось, звездный наследник немного приболел. Однако сидеть без дела в семействе знаменитостей не принято. Поэтому пока было время, Гарри решил порадовать родительницу лакомством.

На кадрах видно, как ребенок просит королеву отечественной эстрады закрыть глаза и проводит ее в кухню. Там Примадонну ждут румяные пирожки. Гарри заверил родителей, что угощение было сделано по его личному рецепту. Пирожки с начинкой из морковки, изюма, яблока и корицы пришлись по вкусу Алле Борисовне.

Артистка похвалила наследника и с аппетитом отведала ароматное блюдо. Оператором, как всегда, выступил глава семейства Максим Галкин.

Многочисленные поклонники артистов пришли в восторг от милого семейного видео.

"Алла Борисовна очень хорошо выглядит", "Что может быть приятнее для мамы? Это внимание и любовь деток", "Можно гордиться такими детьми. Это большая заслуга Максима и Аллы. Будьте счастливы!", "Алла Борисовна с каждым годом все красивее и моложе! Дети просто чудо! Дай бог Вам мира, тепла и долгих лет жизни", "Какое же это счастье! Так радостно за вашу семью!" - пишут растроганные фанаты.

А недавно детки Галкина и Пугачевой порадовали россиян пасхальными стихами. Лиза и Гарри в очередной раз поразили поклонников своими талантами.

Ольга ФЕДОРОВА

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