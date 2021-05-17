Михаил Шац объяснил причины "смерти" КВН

Михаил Шац объяснил причины "смерти" КВН
Михаил Шац. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист поддержал точку зрения Александра Гудкова

В последнее время все больше юмористов заявляют, что Клуб веселых и находчивых утратил свою былую популярность и актуальность. В этот раз об этом заговорил Михаил Шац. 

В ходе своего интервью ютуб-шоу "Утоми" комик отметил, что согласен с мнением Александра Гудкова, который не так давно сказал, что КВН умер. И на это есть свои причины. По мнению Шаца, КВН вовремя не смог понять, что нужно зрителю. 

"Он не стал для них платформой "Ютуб", 

– добавил юморист. 

По его словам, раньше телепередача была каналом информации, поэтому ее смотрели, однако сейчас зрители утратили интерес к шоу. 

Но несмотря на это, Шац все равно благодарен КВН и его бессменному ведущему Александру Маслякову за то, что он открыл ему дорогу в мир шоу-бизнеса. 

Напомним, что в КВН телеведущий начал играть, когда учился в Первом ленинградском мединституте. Затем он начал выступать в сборной КВН СНГ. Артист долгое время пытался найти работу по медицинской специальности, однако попытки оказались тщетны. В итоге он начал работу над собственным юмористическим проектом "О. С. П.-Студия". Передача очень полюбилась зрителям, поэтому Шац сделал окончательный выбор в пользу юмора. 

Ранее Ида Галич назвала причину упадка КВН. По мнению блогера, основная проблема передачи кроется в том, что ее руководство отказывается идти в ногу со временем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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