Внучка покойной актрисы назвала певца "магнитом для радости"

В последнее время Прохор Шаляпин, который имеет репутацию известного ловеласа, стал больше времени проводить с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой. На минувших выходных они решили отправиться в загородный дом актрисы, где совершенно случайно обнаружили кольцо с большим бриллиантом.

Приехав на дачу, Королева решила показать своему гостю дом, где любила отдыхать Людмила Марковна. Когда дело дошло до спальни, Шаляпин не сдержался и буквально рухнул на кровать, в которой когда-то спала звезда советского кинематографа. Ложе не выдержало и тут же рухнуло, сломав половицу.

Прохор и Елена тут же принялись смотреть, как же починить пол, но их внимание привлекло что-то блестящее. Как оказалось, это было драгоценное кольцо, которое, возможно, Гурченко когда-то потеряла.

Внучка именитой актрисы тут же отправила фотографию украшения своим знакомым, которые оценили его стоимость в 3 или даже 6 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда".

"Вот так съездили! Кто знает, что мы еще бы там нашли, если б захотели вскопать огород",

– шутит выпускник "Фабрики звезд".

Наследница артистки тоже улыбается и называет Шаляпина "магнитом для радости", с появлением которого в ее жизни началась белая полоса.

Ранее Королева прояснила слухи о романе с Шаляпиным. Девушка отметила, что рядом с артистом она "расцвела".