"Вот так съездили!": Шаляпин случайно нашел на даче Гурченко драгоценное кольцо

"Вот так съездили!": Шаляпин случайно нашел на даче Гурченко драгоценное кольцо
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внучка покойной актрисы назвала певца "магнитом для радости"

В последнее время Прохор Шаляпин, который имеет репутацию известного ловеласа, стал больше времени проводить с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой. На минувших выходных они решили отправиться в загородный дом актрисы, где совершенно случайно обнаружили кольцо с большим бриллиантом. 

Приехав на дачу, Королева решила показать своему гостю дом, где любила отдыхать Людмила Марковна. Когда дело дошло до спальни, Шаляпин не сдержался и буквально рухнул на кровать, в которой когда-то спала звезда советского кинематографа. Ложе не выдержало и тут же рухнуло, сломав половицу. 

Прохор и Елена тут же принялись смотреть, как же починить пол, но их внимание привлекло что-то блестящее. Как оказалось, это было драгоценное кольцо, которое, возможно, Гурченко когда-то потеряла. 

Внучка именитой актрисы тут же отправила фотографию украшения своим знакомым, которые оценили его стоимость в 3 или даже 6 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда". 

"Вот так съездили! Кто знает, что мы еще бы там нашли, если б захотели вскопать огород",

– шутит выпускник "Фабрики звезд". 

Наследница артистки тоже улыбается и называет Шаляпина "магнитом для радости", с появлением которого в ее жизни началась белая полоса. 

Ранее Королева прояснила слухи о романе с Шаляпиным. Девушка отметила, что рядом с артистом она "расцвела". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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