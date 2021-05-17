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Татьяна Тарасова стала новой героиней передачи "Судьба человека". Известный тренер по фигурному катанию рассказала, почему она на некоторое время прекратила общение со своей подопечной Натальей Бестемьяновой.
В то время Бестемьянова выступала в паре с Андреем Букиным. Татьяна Анатольевна призналась, что ей невероятно нравился этот тандем.
"Жила ими десятилетиями. Я видела, что они должны победить", - заявила Тарасова.
По словам тренера, как-то раз она вместе с коллегами Юрием Овчинниковым и Игорем Бобриным решила создать первый театр на льду. В конечном итоге идею удалось успешно реализовать. Представления собирали огромное количество зрителей, желающих посмотреть на необыкновенные шоу.
Однако в какой-то момент в обществе создателей театра произошел разлад. Овчинников перестал общаться с Бобриным. А все из-за того, что последний бросил сестру Юрия Львовича и ушел к Бестемьяновой.
В сложившейся ситуации Татьяна Анатольевна встала на сторону Овчинникова. Из-за внутреннего конфликта театр перестал существовать.
Тарасова и ее звездная ученица оказались "по разные стороны баррикад". Однако со временем им удалось помириться.
Напомним, в 1988 году Наталья со своим партнером участвовала в зимних Олимпийских играх. Соревнования прошли в канадском городе Калгари. Находясь под руководством Тарасовой, пара одержала победу в спортивных танцах на льду.
Ранее стало известно о конфликте между Татьяной Анатольевной и трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
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