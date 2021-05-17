Тарасова выдала подробности ссоры с Бестемьяновой

Тарасова выдала подробности ссоры с Бестемьяновой
Татьяна Тарасова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Тренер и ее ученица перестали общаться не по своей воле

Татьяна Тарасова стала новой героиней передачи "Судьба человека". Известный тренер по фигурному катанию рассказала, почему она на некоторое время прекратила общение со своей подопечной Натальей Бестемьяновой.

В то время Бестемьянова выступала в паре с Андреем Букиным. Татьяна Анатольевна призналась, что ей невероятно нравился этот тандем.

"Жила ими десятилетиями. Я видела, что они должны победить", - заявила Тарасова.

По словам тренера, как-то раз она вместе с коллегами Юрием Овчинниковым и Игорем Бобриным решила создать первый театр на льду. В конечном итоге идею удалось успешно реализовать. Представления собирали огромное количество зрителей, желающих посмотреть на необыкновенные шоу.

Однако в какой-то момент в обществе создателей театра произошел разлад. Овчинников перестал общаться с Бобриным. А все из-за того, что последний бросил сестру Юрия Львовича и ушел к Бестемьяновой.

В сложившейся ситуации Татьяна Анатольевна встала на сторону Овчинникова. Из-за внутреннего конфликта театр перестал существовать.

Тарасова и ее звездная ученица оказались "по разные стороны баррикад". Однако со временем им удалось помириться. 

Напомним, в 1988 году Наталья со своим партнером участвовала в зимних Олимпийских играх. Соревнования прошли в канадском городе Калгари. Находясь под руководством Тарасовой, пара одержала победу в спортивных танцах на льду.

Ранее стало известно о конфликте между Татьяной Анатольевной и трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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