Как сейчас выглядит и чем занимается первая гражданская жена Киркорова – фото

Как сейчас выглядит и чем занимается первая гражданская жена Киркорова – фото
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Танцовщице пришлось уйти со сцены из-за Примадонны

Филиппу Киркорову нередко приписывали романы с различными женщинами. Однако за все 54 года король российской эстрады был официально женат только раз – с 1994 по 2005 годы он состоял в браке с Аллой Пугачевой. Мало кто знает о том, что Примадонна была не первой музой артиста.

Известно, что Киркоров встречался с "королевой красоты" Марией Шатлановой. Она стала первой гражданской супругой исполнителя хита "Просто подари".

Когда Мария была студенткой, она приняла решение поучаствовать в конкурсе "Мисс Подмосковье". На тот момент Шатлановой было 17 лет. Девушке удалось покорить членов жюри не только своей яркой внешностью, но и разносторонностью. Красавица занималась бальными танцами и хоровым пением.

На мероприятии Марию заприметил Киркоров, который находился в поисках новых талантов в свой коллектив. Начинающая звезда пригласила девушку стать частью шоу-балета. Шатланова не смогла отказаться от такого заманчивого предложения.

Совмещать учебу с гастролями она не смогла, поэтому бросила университет. Вскоре между Филиппом Бедросовичем и молодой красавицей вспыхнули чувства. В какой-то момент возлюбленные решили съехаться.

Шатланова стала настоящей музой для артиста. Он даже снял ее в нескольких клипах. Пышноволосую Марию можно увидеть в видеоработах на песни "Ты, ты, ты", "Атлантида" и других.

Казалось бы, дело шло к браку. Однако возлюбленные так и не обменялись кольцами. По некоторым данным, причиной их расставания стала Алла Пугачева. Якобы певица устранила конкурентку из-за ревности, передает "Комсомольская Правда".

Примадонна лишила Шатланову не только любимого человека, но и работы. Из-за этого Мария впала в депрессию. Спустя некоторое время она взяла себя в руки и начала жизнь с чистого листа.

Сейчас 50-летняя Шатланова занимается йогой и ведет здоровый образ жизни. Также она занимается воспитанием дочери Анастасии. 


Анастасия ГОРЮНОВА

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где тут король -шут бологанный
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