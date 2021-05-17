Неизвестно, что так растрогало артиста

На своей инстаграм-странице Ольга Медынич опубликовала фотографию с Юрием Стояновым. Вид актера напугал некоторых пользователей Сети.

Стоянов и Медынич снялись в сериале "Вампиры средней полосы". Недавно состоялся финал первого сезона картины, в честь чего актеры собрались вместе.

"Спасибо за вечер, он был фантастический", – отметила Ольга.

Судя по всему, фото было сделано как раз во время дружеских посиделок. На снимке Юрий Николаевич предстал в белом банном халате и со взъерошенными волосами. Нетрудно заметить покрасневшие глаза артиста, наполненные слезами. Создается такое впечатление, будто знаменитость вот-вот расплачется.

Неизвестно, что именно растрогало Стоянова. Возможно, актер так эмоционально отреагировал на завершение съемок.

Подписчики Медынич выразили беспокойство из-за состояния Юрия Николаевича.

"Это ж надо – довели человека до слез", "Что случилось? Глаза какие", "Чего дядя Юра плачет?" – прокомментировали интернет-пользователи.

Многие отметили, что остались в восторге от сериала. Им понравился не только актерский состав, но и сюжет.

Напомним, Стоянов прославился благодаря главной роли в юмористической передаче "Городок". Там Юрий Николаевич снимался вместе с Ильей Олейниковым. В 2012 году шоу перестало выходить на телеэкраны по причине смерти звезды фильма "Двенадцать стульев".

Ранее Стоянов высказался по поводу оскорбления возрастных артистов. Кинозвезде неприятно, что часто более молодые комментаторы в социальных сетях критикуют внешность представителей российского шоу-бизнеса.