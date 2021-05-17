Коллега показала Стоянова в слезах

Коллега показала Стоянова в слезах
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Неизвестно, что так растрогало артиста

На своей инстаграм-странице Ольга Медынич опубликовала фотографию с Юрием Стояновым. Вид актера напугал некоторых пользователей Сети.

Стоянов и Медынич снялись в сериале "Вампиры средней полосы". Недавно состоялся финал первого сезона картины, в честь чего актеры собрались вместе.

"Спасибо за вечер, он был фантастический", – отметила Ольга.

Судя по всему, фото было сделано как раз во время дружеских посиделок. На снимке Юрий Николаевич предстал в белом банном халате и со взъерошенными волосами. Нетрудно заметить покрасневшие глаза артиста, наполненные слезами. Создается такое впечатление, будто знаменитость вот-вот расплачется.

Неизвестно, что именно растрогало Стоянова. Возможно, актер так эмоционально отреагировал на завершение съемок.

Подписчики Медынич выразили беспокойство из-за состояния Юрия Николаевича.

"Это ж надо – довели человека до слез", "Что случилось? Глаза какие", "Чего дядя Юра плачет?" – прокомментировали интернет-пользователи.

Многие отметили, что остались в восторге от сериала. Им понравился не только актерский состав, но и сюжет.

Напомним, Стоянов прославился благодаря главной роли в юмористической передаче "Городок". Там Юрий Николаевич снимался вместе с Ильей Олейниковым. В 2012 году шоу перестало выходить на телеэкраны по причине смерти звезды фильма "Двенадцать стульев".

Ранее Стоянов высказался по поводу оскорбления возрастных артистов. Кинозвезде неприятно, что часто более молодые комментаторы в социальных сетях критикуют внешность представителей российского шоу-бизнеса. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Китае объяснили страх США перед Россией

Москва сумела грамотно распорядиться военным наследием СССР

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей