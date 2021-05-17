"Стройняшка": Натали в радужном купальнике показала подтянутую фигуру

"Стройняшка": Натали в радужном купальнике показала подтянутую фигуру
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фанатов восхитили формы певицы

Певица Наталья Рудина, более известная как Натали, некоторое время назад побывала на отдыхе на Мальдивах. В личном инстаграм-аккаунте артистка поделилась яркими фотографиями с поездки.

На снимке 47-летняя исполнительница хита "О, Боже, какой мужчина" предстала в раздельном радужном купальнике. Знаменитость развела руки в стороны, позируя в прозрачной воде бирюзового цвета.

В глаза сразу же бросается стройная фигура певицы. Примечательно, что Натали является многодетной мамой. Она воспитывает троих сыновей, последний из которых появился на свет в апреле 2017 года.

Звезда отметила, что в ее пляжной сумке завалялась пирамидка, принадлежащая одному из наследников. Цвет игрушки случайно совпал с цветом нового купальника артистки. О необычном совпадении она решила рассказать поклонникам.

Пользователи Сети по достоинству оценили внешний вид исполнительницы.

"Стройняшка", "Как русалочка", "Обалденный вид, отличная фигура, прекрасные совпадения", "Богиня", "Шикарная", "Фигура – класс", – написали подписчики.

Некоторые добавили, что привлекательность Натали прибавляет ее натуральность. Тело певицы действительно выглядит очень гармоничным.

Напомним, с 1991 года артистка состоит в браке с Александром Рудиным. Именно ему звезда подарила троих наследников – Арсения, Анатолия и Евгения.

Среди хитов Натали – песни "О, Боже, какой мужчина", "Ветер с моря дул", "Николай", "Черепашка" и другие.

Ранее Рудину раскритиковали за неудачный образ.

Анастасия ГОРЮНОВА

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