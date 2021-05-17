Ведущий коснулся недавней темы о недовольстве экс-военнослужащих верховным главнокомандующим

Популярный российский журналист Андрей Норкин продолжает веселить экспертов и гостей общественно-политического шоу "Место встречи" на телеканале НТВ своими остротами на злобу дня. Так, телеведущий в очередной раз вспомнил о состоянии действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, здоровье которого совсем недавно стало беспокоить американских военнослужащих.

Напомним, несколькими днями ранее 124 представителя высших военных чинов в США потребовали от Белого дома пересмотра итогов президентской кампании прошлого года, заявив о том, что физическое и умственное состояние главы государства вызывает серьезные опасения. Военнослужащие указали на то, что от главнокомандующего американской армией требуется оперативность в принятии решений по вопросам государственной безопасности в любое время дня и ночи.

Позднее на ситуацию в фирменной манере отреагировал Норкин, выдавший анекдот о состоянии американского лидера.

"Собрался Байден лететь куда-то по своим президентским делам. Выходит на лужайку, садится в вертолет, рядом столпились журналисты. Спрашивают: господин президент, как вы можете прокомментировать заявление 120 генералов, которые критикуют ваши методы управления страной и подвергают сомнению ваше состояние? Он остановился и заявил: "Мой доктор говорит, что у меня нет ни Альцгеймера, ни деменции. Ни Альцгеймера, ни деменции. Еще он сказал, что Альцгеймера у меня тоже нет", – пошутил ведущий.

Не так давно Норкин затравил в эфире "Места встречи" очередную шутку про Байдена, рассказав анекдот о браке и нелюбимой теще.