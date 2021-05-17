Гордон заступилась за оскандалившуюся Проклову

Журналистка призвала женщин бороться с растлителями

Екатерина Гордон прокомментировала нападки на Елену Проклову, которая некоторое время назад решила рассказать о домогательствах со стороны известного актера.

После откровений, прозвучавших в шоу "Секрет на миллион", многие осудили актрису. Некоторые заявили – она вспомнила о неприятном инциденте только ради того, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Гордон заступилась за Проклову в "Инстаграм". Журналистка отметила, что поддерживает позицию Елены Игоревны.

"Я на ее стороне", – высказалась Екатерина.

Гордон считает, что женщина имеет право обнародовать негативные факты из своей биографии.

"Когда я сталкиваюсь с негативом в адрес подобных историй, я думаю только о том, что это очень характеризует традиции Российской Федерации", – добавила она.

По словам журналистки, сложившаяся ситуация показывает, насколько неуважительно представительницы прекрасного пола относятся друг к другу. Вместо слов поддержки человек, ставший жертвой домогательств, получает в свой адрес массу осуждающих комментариев.

Екатерина заявила – в просвещенных странах давление и намеки на интим ради продвижения по карьерной лестнице считаются неподобающим поведением. Что касается России, то на территории нашей страны подобная практика продолжает существовать. Как пример – недавние откровения Ани Лорак о том, что Константин Меладзе предлагал ей выйти за рамки рабочих отношений ради популярности.

Гордон похвалила Проклову за смелость. Она понадеялась, что это станет хорошим уроком для молодых девушек. Также Гордон призвала женщин бороться с так называемыми "Вайнштейнами".

Ранее Марина Зудина публично высмеяла Елену Проклову.