Семья наследницы продюсера задолжала крупную сумму микрофинансовой организации

Скандал с имуществом длился долгое время и теперь, похоже, в нем наконец поставлена точка. На днях дочь Иосифа Пригожина и ее семья получили постановление суда, в котором указано, что они были выписаны из квартиры, поэтому они должны покинуть квадратные метры. Однако наследница продюсера сдаваться не намерена.

По словам Данаи, если бы не помощь ее отца, передачи на телевидении и не хорошие адвокаты, которых, кстати, тоже помог найти Пригожин, они давно бы осталась без дома. Изначально суды против микрофинансовой организации, где семья взяла в кредит крупную сумму денег, проходили без их участия.

О происходящем стало известно лишь к шестому заседанию. В итоге у семьи забрали другую квартиру, 6 миллионов. Но, похоже, этого оказалось недостаточно.

"Мы ничего никому не должны были, платили все вовремя, они просто занимаются отъемом жилья, вот и все",

– негодует Даная.

Сейчас у девушки и ее семьи остался один день, чтобы собрать свои вещи и съехать, пишет "Собеседник". Мошенники обманным путем заставили маму Данаи подписать документы, по которым они теперь имеют право на квартиры.

Наследница Пригожина крайне возмущена происходящим, требуя снимать больше программ на ТВ о людях, которые оказались в подобных ситуациях. Мол, у них есть деньги на адвокатов, но что делать людям, которые остались без средств к существованию, а у них еще и имущество отнимают. "Папа тоже считает, что эту проблему нужно освещать, мы далеко не одни в такой беде", – подытожила Даная.

Ранее дочь Пригожина прокомментировала свое отсутствие на дне рождении отца.