По мнению иностранцев, артист испортил интервью своей подопечной

18 мая стартует первый полуфинал "Евровидения". Звезды и их команды уже прибыли в Роттердам, где пройдет конкурс. На бирюзовой дорожке появился и Филипп Киркоров, который в этом году продюсирует представительницу Молдавии Наталью Гордиенко. Вместе со своей подопечной король российской эстрады дал интервью, которое, мягко говоря, не совсем понравилось европейцам.

Происходящее на дорожке Киркоров все время снимал на камеру. Артист практически не выпускал мобильный телефон из рук, даже во время интервью. Однако в один момент он все же отвлекся, перебив Гордиенко и рассказав журналистам, как с ним непросто работать.

Но при этом он похвалил свою подопечную, назвав ее "артистичной личностью". Отдельно он выделил, что певица, как и он сам, одна растит своих детей. После этого Киркоров достал пакет, в котором были конфеты, и съел их вместе с артисткой, не забыв упомянуть название песни Sugar.

В комментариях к интервью сложно найти положительные комментарии. Многие пользователи назвали певца нарциссом и попросили объяснить, почему он так популярен в России.

"Есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он всегда и везде", "Я мало что знаю о Киркорове, но он выглядит как нарцисс", "Кто будет работать с таким идиотом?", "Что за странное интервью", "Лучше бы я этого не видела", "Киркоров, можно было хотя бы не сидеть в телефоне во время интервью Натальи, особенно когда она говорит! Это неуважительно",

– возмущаются в Сети.

Отдельного внимания пользователей удостоился момент, когда Киркоров сначала долго искал маску от бренда Louis Vuitton, надел ее ненадолго, а затем снял. Пользователи пошутили, что король поп-музыки сделал это лишь потому, что хотел похвастаться.

Ранее стало известно, почему зрителей из России не хотят пускать на "Евровидение".