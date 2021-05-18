"Нес чушь": известный артист раскритиковал Диброва

"Нес чушь": известный артист раскритиковал Диброва
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнитель остался недоволен поведением ведущего

Известный российский рэп-исполнитель Федор Инсаров, известный публике под псевдонимом Feduk, поделился странными впечатлениями от общения с популярным телеведущим Дмитрием Дибровым.

Артисту довелось побывать в роли участника на полюбившейся россиянам передаче "Кто хочет стать миллионером?" Больше всего кумиру молодежи запомнилось не совсем понятное поведение ведущего телепроекта.

Встреча Федора и Дмитрия состоялась два года назад. Feduk принял участие в проекте вместе с артистом Евгением Куликом. Несмотря на то, что с момента съемок прошло немало времени, рэпер до сих пор помнит неприятные ощущения, которые ему пришлось испытать из-за поведения Диброва.

"Нес какую-то чушь", – нелестно высказался о телеведущем артист.

По словам певца, оба гостя телешоу были недовольны происходящим. В целом артистам показалось, что они побывали "в кругу странных ребят". Своими воспоминаниями Feduk поделился на шоу юмориста Азамата Мусагалиева, которое выложено на его ютуб-канале.

Как отмечает издание "Московский комсомолец", Дибров считает, что телевидение является своеобразным аналогом религии. Ведущий отмечал, что ТВ дает прямую "трансляцию чуда" и вещает от имени верховной инстанции государства.

К слову, недавно Дибров высказался о взяточничестве на шоу "Кто хочет стать миллионером?" По словам Дмитрия, гости игры периодически пытались купить у него победу.

Ольга ФЕДОРОВА

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