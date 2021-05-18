Оперная дива настроена решительно

Похоже, что в жизни Марии Максаковой наступил непростой период. Мало того, что артистка из-за своего бывшего гражданского мужа уже несколько лет не может полноценно участвовать в воспитании своих детей, теперь Виктор Тюрин решил с помощью наследников лишить оперную диву роскошных апартаментов в центре Москвы. Однако вдова Дениса Вороненкова не намерена сдаваться.

После того, как старший сын и дочь подали на родную мать в суд, требуя отдать им квартиру стоимостью 200 миллионов рублей, Максакова решила начать действовать. Для начала она хочет лишить Тюрина родительских прав. Звезда уверена, что иск Ильи и Люси – дело рук ее бывшего возлюбленного, который решил над ней поиздеваться.

Что касается недвижимости, то этот вопрос пока остается нерешенным, поэтому 12 мая оперная певица подала иск в Пресненский суд, пишет StarHit. Уже в эту пятницу, 21 мая, состоится первое слушание. Максакова надеется, что ей удастся лично присутствовать на заседании.

При этом Мария не раз говорила, что готова отдать квартиру своим детям, если бы они не стали "заложниками" Тюрина. Артистку очень огорчает сложившаяся ситуация, в которой ее дети отказываются с ней общаться, но при этом не против прибрать к рукам ее дорогое имущество.

Ранее Максакова рассказала, на что готова пойти, чтобы найти общий язык со старшими наследниками. Оперная дива призналась, что готова стерпеть все, лишь бы восстановить общение с детьми.