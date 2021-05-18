"Бабушка Яга": Пугачеву назвали "старушкой" за свежее фото без макияжа

"Бабушка Яга": Пугачеву назвали "старушкой" за свежее фото без макияжа
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новый снимок Примадонны обсуждают в Сети

Максим Галкин любит делиться фотографиями своей семьи в социальных сетях. В этот раз под прицелом камеры оказалась Алла Пугачева, которая, вероятно, решила устроить прогулку по саду. 

В "Инстаграме" юмориста появилась фотография, на которой Алла Борисовна запечатлена среди распустившихся белых цветов. Для прогулки Примадонна выбрала легкое платье с открытыми плечами. Макияж артистка наносить не стала. 

"Ах, лето!"

– подписал Галкин снимок жены, которая счастливо улыбается и греется в лучах майского солнца. 

Свежее фото естественной Аллы Борисовны вызвало бурные эмоции у ее поклонников. Многие отметили, что певица выглядит по-летнему свежей и счастливой. 

"Как выглядит счастливая женщина, прям огонь в глазах", "Какая красавица Алла Борисовна! Вся светится от счастья и любви!", "Какая красивая, естественная, живая!", "Сколько радости в глазах", "Королева",

– восторгаются поклонники. 

Однако некоторые комментаторы не были настроены столь благодушно. Под публикацией отметились и те, кто начал критиковать Аллу Борисовну за возраст, а кто-то и вовсе назвал Примадонну "старой каргой". 

"Бабушка Яга", "Что уж тут хорошего, старушка", "От прежней Аллы ничего не осталось!", "Старческое плечо и грудь зачем выставлять? Или 72 года не старость?"

– написали критики. 

Однако на защиту Пугачевой тут же встают ее поклонники, которые отмечают, что в свои 72 года она выглядит прекрасно. 

Ранее Пугачевой Гарри устроил для нее сюрприз и удивил новым талантом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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