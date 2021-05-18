Наследники знаменитостей редко остаются в родной стране

Преданные поклонники пристально следят за творчеством своих любимых артистов. Зачастую личная жизнь знаменитостей интересует россиян даже больше, чем их успехи в карьере. При это чем занимаются звездные отпрыски, тоже весьма любопытно. Примечательно, что дети успешных и богатых родителей нередко перебираются на ПМЖ за рубеж.



Елизавета Варум

Девушке посчастливилось родиться в союзе знаменитых певцов Анжелики Варум и Леонида Агутина. Информации о Лизе немного: жизнь девочки с малых лет протекает в США. Звездного ребенка воспитывают родители Анжелики. При этом в Майами Лиза, выступающая под псевдонимом Лиз Холлоуэй, уже получила некоторую известность. Девушка активно занимается музыкой – она сделала выбор в пользу рока.

Ульяна Добровская

Дочка известной российской актрисы Ренаты Литвиновой обосновалась в Бельгии. До этого Ульяна отучилась во французской школе. Девушка добилась успеха в модельном бизнесе, а также снялась в нескольких фильмах. Известный британский продюсер Джереми Болт считает, что Ульяна похожа на молодую Милу Йовович, так что возможно вскоре девушке удастся покорить Голливуд.

Соня Киперман

Вера Брежнева души не чает в своей дочери Соне. Девушка решила не идти по стопам матери: она не проявляет интерес к музыкальной карьере, однако пробует себя в киноиндустрии. Артистка живет в Америке и уже успела сыграть в нескольких эпизодах известного телесериала "Дневники вампира".

Матвей Лыков

Сын любимца россиян Александра Лыкова тоже решил стать артистом. Его отец завоевал любовь публики после выхода на экраны телесериала "Улицы разбитых фонарей". Матвей пока снялся в киноленте "Он – дракон". Также звездному наследнику близка модельная индустрия. 33-летний артист участвовал в съемках для рекламной кампании Gucci, отмечает "Пятый канал".

Мария Михалкова-Кончаловская

Дочка актрисы Любови Толкалиной и кинорежиссера Егора Кончаловского пока не спешит покидать Родину. Девушка учится в МГУ на искусствоведческом факультете. Мария увлекается дизайном и изучает живопись.