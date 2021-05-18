Пара впервые встретилась во многом благодаря Константину Богомолову

Екатерина Варнава и Александр Молочников вместе уже около года. Пара старается не афишировать свои отношения, однако спустя время они все же решили приоткрыть завесу тайны и рассказать, как они познакомились.

Однажды режиссер позвонил звезде Comedy Woman и пригласил ее на пробы. По задумке, Варнава должна была сыграть роль жены Бульбы в спектакле. Изначально Александр показался артистке слишком наглым и напористым, но договориться о времени о месте встречи они все же смогли.

В назначенный день Варнава приехала на пробы, побеседовала с Молочниковым, но услышала отказ. Режиссер поблагодарил актрису за потраченное время и добавил, что она не подходит на эту роль. Такого неожиданного поворота Екатерина точно не ожидала. Тогда Молочников объяснил юмористке, что ее кандидатуру ему предложил Константин Богомолов, который подумал, что Варнава будет смотреться "уместно", но мнение коллег не совпало.

Однако на этом общение пары не закончилось. Уже ночью Молочников еще раз позвонил актрисе. Начал он издалека, рассказал, что весь день думал обо их разговоре. Варнава уже успела подумать, что режиссер изменил свое мнение и звонит, чтобы извиниться. Однако в этот же момент Александр заявил, что теперь он точно уверен, Екатерина не подходит для этой роли.

"Через два дня у нас уже было первое свидание. Был такой тупой подкат, но сработал",

– поделилась артистка в эфире шоу "Кино в деталях".

Ранее Варнава поделилась редким фото с Молочниковым.