Наследники актера готовят новый иск

Правозащитники вдовы Алексея Баталова готовят очередной иск к Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину. В этот раз Гитана Леонтенко будет пытаться признать недействительной покупку двух коммунальных комнат на Кутузовском проспекте.

Как оказалось, скандальная парочка успела приобрести недвижимость по доверенности, которую семья Баталова выписала на Дрожжину. За две комнаты в доме, расположенном в центре Москвы, пришлось отдать 13 миллионов рублей. Но ни Леонтенко, ни ее дочь Маша не знали, что на их средства было куплено дополнительное имущество.

Сейчас Дрожжина и Цивин живут в этом же доме, а комнаты сдают, пишет "Телепрограмма". Такой расклад явно не устраивает семью звезды киноленты "Москва слезам не верит". Более того, эти средства нужны им, чтобы оплачивать лечение Марии. Примечательно, что в купленных комнатах очень узкие коридоры, поэтому дочь актера даже не сможет проехать по ним на инвалидной коляске.

Сейчас юристы хотят добиться признания доверенности недействительной.

Кстати, о покупке недвижимости вдова Баталова узнала по факту. Свидетельница по делу Баталовых нашла пустой сейф, на дне которого лежала копия документа о купле-продаже коммунальных комнат.

"Выяснилось, что комнаты были куплены за тринадцать миллионов рублей еще в 2019 году. Цивин и Дрожжина сняли средства с расчетного счета Марии и Гитаны Аркадьевны в евро и в долларах",

– рассказала представительница Леонтенко.

Сейчас семье Баталова придется столкнуться с очередными проблемами и судебными тяжбами, которые могут затянуться. Однако юристы надеются, что точка в этом нашумевшем деле будет поставлена в течение трех месяцев.

Ранее суд признал сделки с Цивиным и Дрожжииной недействительными.