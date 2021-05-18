Наталью Варлей госпитализировали

Наталью Варлей госпитализировали
Наталья Варлей. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артистке предстоит пройти обследование

Популярная актриса, звезда отечественного кино Наталья Варлей попала в московскую больницу. Причиной госпитализации, пишут СМИ, стали проблемы со здоровьем.

Информация о диагнозе в настоящее время неизвестна. Как отмечает "Пятый канал", ссылаясь на собственные источники, звезда в скором времени пройдет обследование коронарных сосудов.

После этого медики проведут пациентке коронарографию.

Напомним, Варлей родилась 73 года назад году в Констанце. Детство звезды советского кинематографа прошло в Мурманске, позднее она вместе с родными переехала в Москву. В столице будущая артистка с отличием окончила училище циркового искусства.

Звезда обрела известность после роли в "Формуле радуги", а благодаря "Кавказской пленнице", в которой сыграла комсомолку Нину, обрела уже народную популярность.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Варлей призналась в затаенной на прославленного советского композитора Александра Зацепина обиде, которую хранит много лет. Артистка рассказала, что однажды музыкант решил заменить ее голос в "Песне про медведей", что сильно задело знаменитость.

Егор МАЛКОВ

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