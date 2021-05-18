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Татьяне Бестаевой ампутировали ногу. На данный момент народная артистка РСФСР находится в одной из столичных клиник.
Как сообщает "Московский Комсомолец", недавно самочувствие Бестаевой резко ухудшилось. Татьяну Владимировну забрали в больницу. Московские врачи приняли решение положить актрису на хирургический стол. В ходе операции кинозвезде ампутировали стопу.
Стало известно, что артистка лежит в одиночной комфортабельной палате. Знаменитость ни на что не жалуется. Каждый день к ней приходят врачи – для обработки раны и наложения повязки.
Чтобы вернуться к привычной жизни, Татьяне Владимировне скорее всего потребуется протез и средство передвижения. Также актрисе придется обратиться за помощью к социальным работникам.
Дело в том, что некоторое время назад звезда картины "Роман и Франческа" овдовела. Скончался ее третий муж по имени Кирилл. Супруги прожили в браке 22 года. Детей у Бестаевой нет.
Напомним, в 60-е годы 20 века Татьяна Владимировна считалась одной из самых привлекательных актрис СССР. Она была желанной гостьей на светских мероприятиях. За внимание и сердце красавицы боролись многие мужчины.
Ее дебют в кино состоялся в 1958 году. Артистка снялась в фильме "Матрос с "Кометы".
Также Бестаева служила в Театре имени Моссовета. У нее на счету – более 20 различных ролей в спектаклях и постановках.
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