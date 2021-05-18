Одна из самых красивых актрис СССР Бестаева лишилась ноги

Одна из самых красивых актрис СССР Бестаева лишилась ноги
Татьяна Бестаева. Кадр из "Совершенно серьезно (киноальманах)" (1961)
Кинозвезде придется обратиться за помощью к соцработникам

Татьяне Бестаевой ампутировали ногу. На данный момент народная артистка РСФСР находится в одной из столичных клиник.

Как сообщает "Московский Комсомолец", недавно самочувствие Бестаевой резко ухудшилось. Татьяну Владимировну забрали в больницу. Московские врачи приняли решение положить актрису на хирургический стол. В ходе операции кинозвезде ампутировали стопу.

Стало известно, что артистка лежит в одиночной комфортабельной палате. Знаменитость ни на что не жалуется. Каждый день к ней приходят врачи – для обработки раны и наложения повязки.

Чтобы вернуться к привычной жизни, Татьяне Владимировне скорее всего потребуется протез и средство передвижения. Также актрисе придется обратиться за помощью к социальным работникам.

Дело в том, что некоторое время назад звезда картины "Роман и Франческа" овдовела. Скончался ее третий муж по имени Кирилл. Супруги прожили в браке 22 года. Детей у Бестаевой нет.

Напомним, в 60-е годы 20 века Татьяна Владимировна считалась одной из самых привлекательных актрис СССР. Она была желанной гостьей на светских мероприятиях. За внимание и сердце красавицы боролись многие мужчины.

Ее дебют в кино состоялся в 1958 году. Артистка снялась в фильме "Матрос с "Кометы".

Также Бестаева служила в Театре имени Моссовета. У нее на счету – более 20 различных ролей в спектаклях и постановках. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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