Светская львица отказалась называть причину

Дочь покойного российского политика Бориса Немцова, 19-летняя Дина, рассталась со своим супругом спустя год после свадьбы. Об этом расстроенная знаменитость поведала подписчикам в своем микроблоге.

Дина призналась, что причина расторжения весьма весома, однако подробностей раскрывать не стала. Теперь же между бывшей парой нет былых чувств: осталось, как заявила сама Немцова, лишь "нейтральное отношение".

Светская львица призналась, что еще в детстве воспринимала новость о расторжении брачных уз как настоящую трагедию – в мыслях юной Дины то и дело мелькали лица печальных дам и их неприглядных супругов, ушедших в запой. Однако 19-летняя девушка тверда в своем решении.

"Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить. Поэтому я не впадала в меланхолию, а шла на занятия в университет и не пропускала тренировки", – написала дочь Бориса Немцова в своем "Инстаграм".

Звезда призналась, что верила в "раз и навсегда", однако сильно обожглась. Теперь же, мрачно заключила несчастная девушка, не стоит ни для кого пытаться быть хорошей.

"Это абсолютно новая глава. Я уже не тот человек, которым была два месяца назад. Я другая. Я свободнее и сильнее", – подытожила Немцова.

Напомним, Немцова вместе с супругом Димитрием обвенчалась в церкви буквально недавно, в марте этого года. Во время торжественной церемонии девушка обратилась к возлюбленному со словами признания в любви.



