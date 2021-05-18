Артисту было 82 года

Умер Владимир Федоров, известный по ролям Черномора в фильме "Руслан и Людмила" и вора в картине "12 стульев". Трагическую новость сообщил в своем Телеграм-канале публицист Николай Подосокорский.

Федоров скончался на 83 году жизни. Причина смерти артиста не уточняется.

На телеэкранах Владимир Анатольевич появился в возрасте 32 лет. Рост актера составлял всего 130 сантиметров, поэтому ему доставались роли преимущественно героев-карликов.

Популярность к Федорову пришла после съемок в кинокартинах "Руслан и Людмила" и "Через тернии к звездам". В конце 80-х годов 20 века артист работал в театре имени Вахтангова. С 1993 году он служил в театре "У Никитских ворот".

Также актер снялся в таких фильмах, как "Юность Петра", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Кин-дза-дза!", "Собачье сердце", "Анна Каренина" и других.

С 1997 по 1998 годы Владимир Анатольевич вместе с Леонидом Ярмольником вел передачу "Золотая лихорадка".

Примечательно, что у Федорова не было специального актерского образования. Он окончил Московский инженерно-физический институт, после чего устроился на работу в Институт биофизики Минздрава СССР. Артист освоил профессию физик-ядерщик.

Владимир Анатольевич – автор разнообразных научных трудов и изобретений. Многие его работы перевели на английский язык, передает МИР24.