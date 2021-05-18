Актриса посоветовала журналисту обратиться в клинику

Недавно стало известно о том, что Людмила Максакова сделала предложение руки и сердца Станиславу Садальскому. Об этом актер рассказал журналистам. Но, видимо, сама артистка была не в курсе готовящегося торжества со своим участием.

Актриса опровергла данную информацию. 80-летняя Людмила Васильевна заявила, что ее давний друг имеет проблемы с головой, передает издание DailyStorm.

"Ему надо к врачу идти. В клинику! Он болен. Тяжело. У него с головой не в порядке", – отметила Максакова.

Других комментариев звезда кинокартины "Анна Каренина" давать не стала. Неясно, когда между близкими приятелями пробежала черная кошка. Примечательно, что артисты дружили не один десяток лет.

Напомним, Людмила Васильевна была замужем два раза. Первым мужем знаменитости стал художник Феликс-Лев Збарский. От него артистка родила сына Максима. В конце 1970-х годов пара распалась. Спустя некоторое время Максакова сыграла свадьбу с Петером Игенбергсом. Избраннику актриса подарила дочь Марию. В 2018 году кинозвезда похоронила супруга.

Ранее в интервью "Собеседнику" Садальский заявил, что уже сообщил наследнице артистки об их планах. Максакову-младшую шокировало подобное развитие событий. Оперная певица акцентировала внимание на том, что журналист не так хорошо знает ее родительницу. Мария добавила – она будет внимательно следить за развитием их отношений.