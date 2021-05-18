Певица отметила, что ее изначально неправильно поняли

Ани Лорак высказалась о скандале вокруг Константина Меладзе, который спровоцировали ее откровения на передаче "Судьба человека". Певица не в восторге от того, что происходит на данный момент.

Напомним, в эфире популярного шоу Лорак заявила, что продюсер предлагал ей интим взамен на продвижение по карьерной лестнице. После этого о нестандартных методах работы Константина рассказали еще несколько звезд.

На своей инстаграм-странице исполнительница хита "Разве ты любил" отметила, что смысл ее слов перекрутили и извратили.

"Были сделаны неправильные выводы из моего интервью", - написала Ани.

Артистка добавила, что она любит и уважает Меладзе. Также певица считает композитора мастером своего дела.

Знаменитость попросила общественность поставить точку в этой истории. Лорак не нравится тот факт, что против музыканта началась настоящая травля.

Примечательно, что комментарии к публикации звезда закрыла, чтобы уберечься от новой волны негатива.

Текст артистка сопроводила видео со своего выступления на творческом вечере Константина Меладзе. На записи певица исполняет песню под названием "Я не могу без тебя".

Ранее в скандал с композитором вмешалась победительница шоу "Фабрика звезд 7" Анастасия Приходько. Певица осудила Ани, заявив, что именно благодаря интиму с Константином она состоялась как артистка.