Родительница певицы, несмотря на сложившуюся ситуацию, хорошо относится к хоккеисту

Недавно появилась информация о том, что бывший супруг Пелагеи Иван Телегин женится. Хоккеист сделал предложение руки и сердца своей новой избраннице Марии Гончар. Мать артистки Светлана Ханова высказалась на этот счет.

По словам родительницы Пелагеи, Телегин пошел на этот шаг не по собственной воле. Якобы спортсмена заставили взять в жены Гончар.

"Я думаю, что он был вынужден сделать это, именно теперь. <> Среда, в которую он сейчас попал, очень токсичная", – заявила Ханова.

Светлана добавила – она не собирается вмешиваться в личную жизнь бывшего зятя. Женщина понадеялась на то, что хоккеист справится со всеми трудностями, передает "Комсомольская Правда".

При этом Ханова отметила, что, несмотря на сложный бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана, она в любой момент готова помочь спортсмену. Ведь за годы брака с певицей Телегин стал для нее родным человеком.

Мать знаменитости считает, что Иван оказался под негативным влиянием родственников новой избранницы. Якобы Мария и ее родня сделали все, чтобы союз артистки и хоккеиста окончательно распался.

Также Ханова отреагировала на слухи, будто Пелагея не разрешает бывшему мужу видеться с дочерью. Напомним, в 2017 году исполнительница подарила супругу дочьТаисию. Женщина опровергла данную информацию, акцентировав внимание на том, что Телегин может навещать наследницу, когда захочет.