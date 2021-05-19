Как иностранцы отреагировали на выступление Манижи на "Евровидении"

Как иностранцы отреагировали на выступление Манижи на "Евровидении"
Фото: Soeren Stache/ dpa/ www.globallookpress.com
Многим пришлась по душе композиция певицы

18 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021". По результатам голосования участница от России Манижа прошла в финал международного конкурса. Иностранные пользователи Сети после просмотра выступления певицы поделились впечатлениями.

Свои комментарии иностранцы оставили под видео, которое опубликовал официальный ютуб-канал "Евровидения".

"Это не та песня, которую я буду слушать, но выступление получилось культовым", "Если эта королева не победит или, по крайней мере, не попадет в ТОП-3, это будет последнее "Евровидение", которое я смотрю", "Я чувствую, что эта песня укрепляет во мне русскую женщину. А я итальянец", - отметили интернет-пользователи.

Некоторые признались, что песня Russian woman вызвала в них желание подпевать – несмотря на то, что они ни слова не говорят по-русски.

"Такая сильная личность, она невероятная! Слушая эту песню, каждый хотел бы быть русской женщиной, даже если мы из разных стран. Я люблю ее", – написал еще один комментатор.

Русскоязычные зрители тоже не остались в стороне и завалили Манижу многочисленными комплиментами. Они заявили, что гордятся выбором участницы от нашей страны.

Напомним, Евровидение-2021 проходит в голландском городе Роттердам. Финал конкурса состоится в субботу, 22 мая.

Ранее стало известно о том, что зрителей из России не ждут в Нидерландах. Правительство страны приняло решение ограничить количество гостей на мероприятии из-за пандемии COVID-19. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость240652
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ниже плинтуса не интересно скучно
Гость240651
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Выступление дурацкое и сама Манижа вульгарная
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